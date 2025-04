A- A+

Campeonato Pernambucano Federação Pernambucana de Futebol aprova mudança no regulamento da Série A2 do Pernambucano Com a mudança aprovada no regulamento,10 clubes, que serão divididos em dois grupos de cinco cada, continuarão na disputa

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) aprovou uma alteração no regulamento do Campeonato Pernambucano Betnacional da Série A2. A decisão foi tomada durante o Conselho Técnico para o campeonato, realizado nessa terça-feira (22), na sede da entidade, no Bairro da Boa Vista.

Com a mudança aprovada no regulamento, dez clubes, que serão divididos em dois grupos de cinco cada, continuarão na disputa. Na fase inicial, partidas de ida e volta contra os adversários do mesmo grupo, e na sequência, semifinal e final, sendo realizadas em duelo eliminatório.

Conselho Técnico



O Conselho Técnico para o Campeonato Pernambucano Betnacional da Série A2, realizado na terça-feira (22), contou com a presença do Presidente da FPF, Evandro Carvalho, do Diretor de Competição, Gustavo Sampaio, e todos os membros da DCO (Diretoria de Competições da Federação Pernambucana de Futebol). A reunião teve como principal pauta o modelo de disputa na edição de 2025.

Campeonato Pernambucano Betnacional da Série A2



A previsão de início da Série A2 do Campeonato Pernambucano está para a primeira semana do mês de agosto. Vale lembrar que, em 2025, o campeão da Série A2 será o clube que conquistará o acesso à elite do futebol pernambucano no próximo ano.

Na temporada passada, a Série A2 contou com 10 times e teve basicamente o mesmo regulamento da primeira divisão do Estadual. Na ocasião, o Jaguar foi o campeão e o Decisão terminou na segunda posição. Ambos subiram e neste ano permaneceram na elite com boas campanhas.

A Federação, em breve, divulgará os clubes participantes e também como ficarão os dois grupos na fase inicial do torneio.

Veja também