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Futebol Pernambucano Federação Pernambucana de Futebol dobra lucros em 2025 e atinge recorde de faturamento FPF-PE apresenta um saldo financeiro positivo pelo 13º ano consecutivo

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) apresentou nesta sexta-feira (13) o balanço financeiro referente a 2025. Entre vários destaques, a entidade passou de um superávit de R$ 6,4 milhões em 2024 para um lucro de R$ 13,2 milhões no ano seguinte, anotando um crescimento acima de 100% nas finanças.

Conforme levantamento do jornalista Cassio Zirpoli, além de ser o recorde de rendimentos da federação, esse é o 13º ano consecutivo em que a entidade apresenta um saldo financeiro positivo.

As receitas - dinheiro que entrou na FPF durante o período - passam praticamente por três eixos: futebol (R$ 9,3 milhões), operacionais (R$ 10,2 milhões) e financeiras (R$ 5,5 milhões). Somando tudo, a FPF registrou um faturamento de R$ 25,1 milhões.

Entre taxas de jogos, registros de atletas, filiações de clubes, aportes da CBF e rendimento de aplicações bancárias da própria instituição, os valores de receita mais que duplicaram em relação a 2024, em que foi registrado R$ 10,2 milhões.

Do ponto de vista dos gastos, os valores somados foram de custos com o futebol (R$ 9,5 milhões), administrativo (R$ 1,7 milhão) e com impostos (R$ 513 mil), dando um total de R$ 11,8 milhões em gastos.

Ativos

O ativo representa tudo que a entidade possui. Ao final de 2025, a federação tinha acumulado R$ 56,5 milhões em ativos. Destrinchando esses números, os valores passam por dinheiro em caixa (RS 19 milhões), bens físicos como imóveis, veículos e equipamentos (R$ 5,6 milhões) e adiantamentos para os clubes filiados (R$ 30,7 milhões).

Referente aos adiantamentos concedidos aos clubes filiados da FPF, ao final de 2025, o acumulado em empréstimos ao times chega ao valor de R$ 30,7 milhões. O Trio de Ferro, representado por Santa Cruz (R$ 11,1 milhões), Náutico (R$ 7,2 milhões) e Sport (R$ 4,02 milhões), respectivamente, são os que mais devem.

Sobre os adiantamentos, os valores não possuem prazos de vencimentos definidos. Se comparados ao período anterior de 2024, os adiantamentos aumentaram em 38%.

Adiantamentos acumulados pelos clubes junto à FPF:

Santa Cruz Futebol Clube - R$ 11.127.682

Clube Náutico Capibaribe - R$ 7.297.217

Sport Club Do Recife - R$ 4.022.788

Salgueiro Atlético Clube - R$ 2.348.958

Central Sport Club - R$ 1.255.782

Chã Grande Futebol Clube - R$ 640.878

América Futebol Clube - R$ 588.894

Serra Talhada Futebol Clube - R$ 433.096

Sete de Setembro Esporte Clube - R$ 432.947

Centro Limoeirense - R$ 288.667

Caruaru City Sport Club LTDA - R$ 166.995

Flamengo Sport Club do Arcoverde - R$ 230.608

Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube R$ 186.275

Clube Atlético Do Porto - R$ 196.552

Íbis Sport Club - R$ 153.631

Vitoria de Santo Antão Ass. Acadêmica e Desportiva - R$ 115.807

Petrolina Futebol Clube S/A. - R$ 146.511

Afogados da Ingazeira Futebol Clube - R$ 131.458

Ipojuca Atlético Clube - R$ 112.705

1º de Maio Esporte Clube - R$ 103.684

Araripina Futebol Clube - R$ 101.557

Associação Desportiva Cabense = R$ 108.764

Pesqueira Futebol Clube - R$ 69.356

Vera Cruz Futebol Clube - R$ 85.231

Serrano Futebol Clube - R$ 49.316

Retro Futebol Clube Brasil - R$ 75.869

Águia Futebol Clube de Cumaru - R$ 40.936

Santa Fé Futebol Clube - R$ 29.729

Associação Desp. Jaboatão dos Guararapes - Jaguar - R$ 77.680

Timbaúba Futebol Clube - R$ 26.705

Ferroviário Esporte Clube do Cabo - R$ 22.221

Afogadense Futebol Clube - R$13.930

Sociedade Esportiva Decisão Futebol Club - R$ 15.561

Barreiros Futebol Clube - R$ 7.738

Altinho Futebol Club Ltda. - R$ 651

Clube Atlético Pernambucano - R$ 5.945

Associação Atlético Maguary - R$ 65.259



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