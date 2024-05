A- A+

Autismo Federação Pernambucana de Futebol fecha parceria para facilitar a inclusão de autistas nos estádios Acordo foi realizado com a Nuno Desenvolvimento, clínica especializada em tratamentos a crianças, jovens e adultos neurodivergentes

Um dia para somar forças e assegurar a inclusão de crianças e adolescentes autistas nas partidas de futebol. Esse foi o objetivo da parceria firmada entre a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Nuno Desenvolvimento, nessa quinta-feira (2), na sede da FPF, com a presença do presidente Evandro Carvalho e da diretora da Nuno, Cinthia Cardoso.

Inicialmente, a Federação fez a doação de um kit de equipamentos, incluindo abafadores, protetores auriculares e outros itens que vão auxiliar as pessoas autistas que forem assistir às partidas de futebol. Para Cinthia Cardoso, que conduz o projeto “Inclusão é Vida”, esse foi um grande passo para garantir a inclusão.

“Inclusão é um direito de todas e de todos. Estamos felizes com o comprometimento da Federação em nos ajudar a conquistar espaços para as pessoas autistas. Isso é fundamental para o progresso de toda a sociedade”, disse.

Durante o encontro, a FPF também se comprometeu a estudar a viabilização de espaços nos estádios e a melhoria da acessibilidade para pessoas com autismo. O objetivo é criar um ambiente acolhedor e seguro para que todos possam acompanhar as partidas de futebol com conforto e segurança. O presidente Evandro Carvalho ressaltou como surgiu a iniciativa.

"Este projeto surge em razão de abril ter sido dedicado ao Autismo no Brasil, proporcionando à Federação a oportunidade de se engajar neste projeto para viabilizar equipamentos e produtos para instituições que trabalham com crianças e adolescentes autistas", detalhou.



Além de crianças que fazem parte da Nuno Desenvolvimento, também estiveram presentes representantes da torcida Autistas da Ilha.

Veja também

Futebol Internacional Tuchel não descarta continuar no comando do Bayern de Munique