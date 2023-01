Federação Pernambucana de Vela confirma etapa de regata volta ao mundo para o Recife

A- A+

A Federação Pernambucana de Vela (FPVela) confirmou que a regata de volta ao mundo Globe 40 - La Grande Route - terá uma etapa no Recife, a partir deste domingo (29), tendo Pernambuco como a única parada no Brasil. As embarcações ficarão atracadas na nova Recife Marina, no bairro de São José, em torno de oito dias, entre janeiro e fevereiro.

Regata

As condições de vento melhoraram durante a regata de volta ao mundo Globe 40 – La Grande Route. Devido ao aumento, os cinco veleiros estão pegando uma maior velocidade rumo ao Recife após saída da Ushuaia, na Patagônia argentina (extremo sul da América do Sul), no último dia 08. A mais nova previsão é de que a primeira embarcação, que atualmente é a Amhas, chegue à Capital pernambucana no domingo.

Confira, em tempo real, como como está a travessia até o Recife/PE

Posição dos barcos

1º - Amhas (Craig Horsfield (EUA) e James Oxenham (ING))

2º - Gryphon Solo II (Joe Harris (EUA) e Roger Junet (ITA))

3º - Sec Hayai (Frans Budel (HOL) e Ysbrand Endt (HOL))

4º - Whiskey Jack (Mélodie Schaffer (CAN) e Tom Pierce (EUA))

A etapa Recife tem previsão máxima de encerramento para o dia 5 de fevereiro, com os barcos partindo, da Recife Marina, para Granada, no Caribe, na sétima e última parada antes do cruzamento da linha de chegada em Lorient, na França. A Globe 40, regata de volta ao mundo de barcos da Classe 40, é uma travessia com 30 mil milhas náuticas, realizada durante nove meses e 140 dias. A partida da edição atual aconteceu no dia 26 de junho de 2022, de Tânger, no Marrocos, com a chegada em Lorient (França) prevista para março de 2023.

No percurso, foram feitas paradas em Cabo Verde (África), Ilhas Maurício (Oceano Índico), Auckland (Nova Zelândia), Papeete (Polinésia Francesa), Ushuaia (Patagônia), Recife (Brasil) e Granada (Caribe). Recife, inclusive, é uma das últimas etapas da regata de volta ao mundo.

