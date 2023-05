Federação Pernambucana de Xadrez cria vaquinha online para inscrição de atletas em seletiva mundial

A- A+

A Federação Pernambucana de Xadrez organiza vaquinha online para que jovens enxadristas em situação de vulnerabilidade social participem de torneios nacional classificatório para o Mundial, em Natal, entre os dias três a sete de maio. Pela segunda vez na história, dos mais de 90 anos da Confederação Brasileira de Xadrez, o torneio serão realizados na região nordeste.

Os jovens a serem beneficiados pela vaquinha são todos alunos de escola pública. Interessados em ajudar poderão doar a partir do link. A competição reunirá os mais promissores jogadores de base do país. Na edição deste ano serão mais de 250 participantes de todo o Brasil.



O torneio será realizado em Natal (RN), esta semana, do dia três a sete de maio. Além de ser uma competição nacional, ela também é uma seletiva para o mundial de categorias (Sub-12, Sub-14 etc.). Os melhores colocados classificam-se para o Mundial. Levando a maior delegação da história do Estado, a expectativa é muito grande em torno da participação de Pernambuco nos eventos.



“Este ano estamos fazendo história, já atingimos o marco de levar a maior delegação de enxadristas escolares de nossa história. No momento, já passamos dos 25 inscritos para os festivais nacionais da criança e juventude. A previsão é que nossa caravana atinja o patamar de 30 alunos, contando apenas com os alunos da rede federal e privada. E podemos ultrapassar os 40 inscritos com o sucesso de nossa campanha. Como muitos já sabem, estes festivais são as seletivas do mundial de categorias e nunca tivemos uma participação tão grande numa competição de tal prestígio”, declarou Yoshio Hiramine, Presidente da Federação Pernambucana de Xadrez.



Cronograma:

- FENAC – Festival Nacional da Criança, do qual participam crianças de todo o Brasil, nas categorias Sub-8, Sub-10 e Sub-12.

- FENAJ – Festival Nacional da Juventude e Juvenil, que tem a participação dos jovens nas categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-20.



Para maiores informações, (81) 99903.0469 (Yoshio Hiramine)





