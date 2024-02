Federação Sul Americana de Krav Maga promove, em março, aulas gratuitas para mulheres do Recife

A- A+

A Federação Sul Americana de Krav Maga promove, nos dias 9 e 10 de março, aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres, que devem ser maiores de 14 anos. São ofertados dois seminários instruídos por professores de artes marciais e acontecem no bairro de Casa Forte, no primeiro dia, e no bairro da Tamarineira, no segundo, ambos na Zona Norte do Recife.

“Nossa intenção é mostrar que, quando a mulher adquire autoconfiança, ela fica mais atenta aos sinais, se sente mais preparada para evitar a violência e deixa de ser um alvo fácil”, afirmou o presidenteda Federação Sul Americana de Krav Maga e maior autoridade na arte macial na América Latina, Grão Mestre Kobi Lichtenstein.

As aulas chegam como uma forma de comemoração ao Dia da Mulher, celebrado no dia 8 de março, mas também em meio a dados alarmantes. De acordo com o Estudo Global sobre Homicídios de 2023, divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil atingiu o ápice do ranking mundial de homicídios. Na estatística, as mulheres representam 54% das mortes em contextos domésticos e 66% das vítimas em crimes perpetuados por parceiros íntimos.

Hoje, 30% dos alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga são mulheres. A prática foi criada para que qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, pudesse se defender. Com treinamentos orientados por profissionais habilitados e responsáveis, se espera que o praticante tenha condições de responder a qualquer tipo de agressão, independentemente se o agressor é maior ou mais forte, ou mesmo se está armado.

Os seminários devem contar com exposição teórica e prática. Por mais que apenas duas aulas estejam marcadas no Recife, de acordo com a organização, é possível que o serviço seja expandido, caso exista uma alta demanda. Para se inscrever e receber mais informações sobre as aulas da arte marcial na capital pernambucana, é necessário acessar o site oficial da Federação Sul Americana de Krav Maga. As vagas são limitadas.

Seminário para Mulheres

Dia 9 de março, sábado - 14h às 18h

Estrada das Ubaias,n. 388, Casa Forte, Recife

(81) 99802-1239

Instrutor Thiago Augusto

Dia 10 de março, domingo - 8h às 10h

Rua General Abreu e Lima, 407, 101, Tamarineira, Recife

(81) 99802-1239

Instrutor Thiago Augusto

