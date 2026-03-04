A- A+

Defesa Pessoal Mês da Mulher: Federação realiza treinos gratuitos de Krav Maga para mulheres em Pernambuco Nas academias, as mulheres treinam gratuitamente e, para empresas interessadas, os instrutores habilitados da Federação Sul Americana de Krav Maga realizarão treinamentos gratuitos somente em março

Em celebração ao Mês da Mulher, em março, a Federação Sul Americana de Krav Maga irá promover treinamentos gratuitos para as mulheres em suas academias no estado de Pernambuco.

O aulão mostrará as possibilidades de defesa para as situações reais do dia a dia, como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, tentativa de estupro e outras.

Como participar?

Instrutores habilitados vão exemplificar, na prática, que com o treinamento adequado elas podem se tornar mais atentas, autoconfiantes e prontas para evitar qualquer tipo de ameaça ou agressão.

A ação da Federação Sul Americana de Krav Maga também promoverá treinamentos gratuitos para as mulheres em grupos corporativos (empresas, associações, clubes etc).



Para participar, é necessário entrar em contato com a academia mais próxima e fazer sua inscrição prévia e gratuita: kravmaga.com.br/academias/academias-pernambuco.

Cenário de violência

A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher revelou que 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025.

O levantamento, que ouviu mais de 21 mil mulheres, mostrou, ainda, que 71% das vítimas afirmaram que havia crianças presentes durante a agressão

São dados alarmantes e crescentes que comprovam que a segurança pública por si só não é suficiente para conter esse tipo de violência.

Nesse cenário, a Federação Sul Americana de Krav Maga, presidida por Grão Mestre Kobi Lichtenstein, o introdutor do Krav Maga na América Latina, entende que a melhor forma de se comemorar o Mês das Mulheres, é dandoa capacidade de se defender de ataques ou ameaças.

“Nosso objetivo é incentivar as mulheres a mudarem sua relação com o medo e se tornarem mais autoconfiantes por meio do treinamento do Krav Maga, uma técnica que foi criada para que qualquer pessoa, independente de sexo ou força física, pudesse se defender”, disse Grão Mestre Kobi.

Contatos para as aulas gratuitas:



Professor Carlos

Centro de Krav Maga de Boa Viagem - Av. Domingos Ferreira, 1920 - Sala 103 - Boa Viagem, Recife/PE

08/03 - 09h às 12h

Contato: 81.9.9867-5500



Professor Sérgio

Centro de Krav Maga de Olinda - Rua D Seis, n. 30, Ouro Preto, Olinda.

07/03 - 08h às 11h.

Contato: 81.9.9135-5477

Instrutor Rafael

Academia Rise Club - Rua Saldanha Marinho, 1.640, Maurício de Nassau, Caruaru

07/03 - 15h às 18h

Contato: 71.9.8795-6885

Instrutor Eric

Academia FAM, Av. Zequinha Barreto, 623 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE.

27/03 das 19h às 21h

Contato: 81.9.8722-4327

Inscrições obrigatórias

Com informações de assessoria

