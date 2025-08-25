A- A+

Tênis Federer se torna o sétimo atleta bilionário da história, segundo lista divulgada pela Forbes Ex-tenista suiço tem uma fortuna avaliada em cerca de US$ 1,1 bilhão

O ex-tenista suíço Roger Federer tornou-se o sétimo esportista bilionário da história, de acordo com estimativas levantadas pela Forbes na última sexta-feira (22). A fortuna do atleta foi avaliada em US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 6 bilhões.

O valor foi impulsionado pela participação minoritária de Federer na marca suíça de roupas e calçados On, que também patrocina o destaque do tênis brasileiro João Fonseca.

Um dos maiores nomes da modalidade, o suíço se aposentou das quadras em 2022, aos 41 anos. Durante a carreira, ele foi o tenista mais bem pago por 16 anos consecutivos e arrecadou cerca de US$ 1 bilhão em atividades fora das quadras.

Em 2020, ele arrecadou US$ 106,3 milhões antes de impostos, um valor maior do que qualquer outro atleta no mundo tinha recebido.

Apesar dos números, Roger Federer recebeu menos em prêmios do que Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Federer é o segundo tenista a figurar na lista de atletas bilionários. O primeiro foi o tenista romeno Ion Țiriac

No restante da lista, estão apenas jogadores de basquete. São eles, Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Junior Bridgeman e Tiger Woods. Apenas LeBron e Woods alcançaram a marca bilionária enquanto ainda estão na ativa.

Entre os tenistas em atividade, o espanhol Carlos Alcaraz está no topo da lista por mais um ano. O segundo colocado no ranking da ATP teve ganhos estimados em US$ 48,3 milhões, o que equivale a cerca de R$ 262 milhões.

Já Jannik Sinner, italiano que é o atual número 1 do tênis mundial, aparece em seguida com uma fortuna de US$ 47,3 milhões (cerca de R$ 257 milhões). O valor é o dobro do ano passado, quando. Do total, pelo menos US$ 20,3 milhões vieram diretamente do esporte em 2025.

