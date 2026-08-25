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TÊNIS Federer retorna ao US Open para "despedida oficial", em evento com Agassi e Roddick Quando suíço caiu diante do búlgaro Grigor Dimitrov nas quartas da edição de 2019 do torneio, intenção era continuar competindo, mas lesões o impediram de retornar ao torneio

O ex-astro do tênis Roger Federer disse nesta segunda-feira que está ansioso para retornar ao Arthur Ashe Stadium para jogar pela primeira vez desde a sua última participação no US Open.



Federer fará um jogo exibição na terça-feira à noite, em evento que antecede o Grand Slam disputado em Nova York e reunirá o ex-tenista suíço com antigos rivais e outras lendas do esporte, entre eles os americanos Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe. Juntos, os quatro acumulam 12 títulos de simples masculino do US Open.

"É uma grande oportunidade de dizer 'obrigado'", disse Federer durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, na qual também falou sobre o jogo exibição e sua próxima introdução no Hall da Fama do Tênis Internacional, marcada para o final de semana em Newport.

Os fãs de Nova York nunca tiveram uma despedida formal do vencedor de 20 Grand Slams, como aconteceu com astros como Agassi e Serena Williams. Quando Federer caiu diante do búlgaro Grigor Dimitrov nas quartas de final do US Open de 2019, sua intenção era continuar competindo em alto nível, mas as lesões o impediram de retornar ao torneio em 2020 e 2021, antes de encerrar a carreira na Laver Cup em setembro de 2022.





Embora tenha participado de alguns jogos de exibição desde que se aposentou, o suíço explicou que foi só neste ano que as circunstâncias se alinharam para que ele jogasse novamente em Nova York antes da cerimônia de Newport.

"As crianças estão crescendo", disse ele sobre seus quatro filhos, dois pares de gêmeos que agora têm 12 e 17 anos. "Então, talvez eles também possam gostar de ver o pai jogar um pouco."

Federer espera uma partida "respeitosa", com um nível moderado de competitividade e mais voltada para a celebração do que para o resultado.

"Não vamos jogar uma melhor de cinco sets", explicou. "Espero que seja muito divertido para nós e para os fãs, que eles possam nos ver jogando novamente."

O ex-número 1 do mundo também aproveitou para descartar qualquer possibilidade de retorno ao circuito profissional, diante da insistência dos jornalistas sobre um eventual convite especial para disputar o US Open.

"Simplesmente há obstáculos demais e estou muito ocupado", respondeu Federer. "Tudo bem, agora sou apenas um fã, gosto só de assistir."

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