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Tênis Federer virá ao Brasil após 14 anos para evento com João Fonseca em São Paulo Suíço jogará contra o prodígio brasileira na capital paulista em dezembro

O sonho de João Fonseca em jogar com os maiores tenistas do planeta vai ganhar novo capítulo em dezembro. Depois de atuar diante de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, o prodígio brasileiro agora terá a honra de estar ao lado do suíço Roger Federer, que confirmou vinda ao Brasil para torneio de exibição após 14 anos.

O ex-número 1 do mundo está aposentado das quadras desde 2022, mas ainda tem muitos fãs no mundo do tênis por toda a classe e categoria apresentadas quando ainda disputava torneios profissionais.

Entre eles, João Fonseca, que participou de um vídeo da ON Brasil, organizadora do evento, no qual há a confirmação da presença do suíço no Clubhouse Nights, em São Paulo.

"E aí Roger, é verdade? Você vem pro Brasil", pergunta o brasileiro no vídeo, no qual estão em uma conversa pelo celular. "Oi João, o segredo foi revelado. Finalmente vou voltar ao Brasil depois de todos esses anos. Em dezembro a gente se vê no Clubhouse Nights em São Paulo. Te vejo na quadra meu amigo", responde o suíço em áudio. "Vamos nessa", complementa o brasileiro.

A organização do evento já vinha ocorrendo ao longo da semana, quando João Fonseca já havia revelado seu sonho em jogar contra Federer. E o suíço respondeu, para sua alegria: "Então, vamos jogar. Estou dentro."

Os detalhes de como será o encontro em partida de exibição ainda serão conhecidos, como a data do evento. Federer não atua no Brasil desde dezembro de 2012, quando também fez um jogo de exibição em solo verde e amarelo, perdendo para Thomaz Bellucci por 2 sets a 1. Naquele tour, ainda encarou Tommy Haas e Jo Wilfred-Tsonga, ganhando de ambos.

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