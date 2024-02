A- A+

Tênis Federico Coria surpreende Báez e avança às semifinais do ATP de Buenos Aires Em duelo entre argentinos, Coria precisou de pouco menos de uma hora e meia de jogo para sair vencedor

Federico Coria venceu Sebastián Báez em um duelo entre argentinos nesta sexta-feira (16) e avançou às semifinais do torneio ATP 250 de Buenos Aires.

Coria, 106º do ranking, fez uma grande partida para superar Báez (30º), quinto cabeça de chave, com parciais de 6-1 e 6-4 em pouco menos de uma hora e meia de jogo.

Com 31 anos de idade e já tendo integrado o Top 50, Coria chega pela primeira vez às semifinais em Buenos Aires em sua melhor participação no torneio que Guillermo Coria, seu irmão mais velho e ex-número 3 do mundo, venceu há 20 anos.

"É muito difícil jogar contra um argentino. Em alguns momentos joguei meu melhor tênis, mostrei isso durante quase toda a partida e acho que me saí muito bem", disse Coria, que já havia deixado uma boa impressão ao vencer o britânico Cameron Norrie (20º).

Na semifinal Federico Coria fará outro duelo argentino, desta vez contra o canhoto Facundo Díaz Acosta (87º), que mais cedo eliminou o sérvio Dusan Lajovic (58º).

As quartas de final continuam com o duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz, cabeça-de-chave número 1, e o italiano Andrea Vavassori, e em seguida o chileno Nicolás Jarry, terceiro cabeça-de-chave, enfrenta o argentino Tomás Martín Etcheverry (6º).

Veja também

ESPORTES Brasil inicia Copa do Mundo de Beach Soccer com vitória sobre Omã