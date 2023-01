A- A+

Futebol Feijão destaca direita como lado forte do Santa em 2023 Lateral apontou bom entrosamento com Lucas Silva, mas salientou necessidade de o Tricolor melhorar desempenho defensivo

Com oito gols em quatro jogos na temporada 2023, o setor ofensivo do Santa Cruz vem se destacando e, boa parte disso, se deve ao trabalho do lado direito. A dupla formada pelo lateral Jefferson Feijão e o atacante Lucas Silva tem dando dor de cabeça às defesas adversárias. Parceria que os tricolores querem fazer render ainda mais frutos.

“Estão estudando a gente e sabem que esse (lado direito) é nosso ponto forte no começo da temporada. Lucas e eu estamos entrosados e vamos trabalhar forte para fazer variações dentro do jogo”, afirmou Feijão.

Se as coisas andam bem ofensivamente, a defesa tem preocupado. São cinco gols sofridos até o momento, sendo três deles no último clássico, contra o Náutico, no Arruda. “Sabemos dos pontos em que estamos pecando. Não só a zaga, mas o conjunto. Cada um precisa ver o que precisa melhorar para entrar concentrado e não tomar gols bobos, em falhas que nos prejudicam. Mas se erra um, erram todos”, explicou.

O próximo compromisso do Santa Cruz no Pernambucano é quarta (18), contra o Porto, no Lacerdão, pelo Campeonato Pernambucano. O primeiro do clube longe do Arruda, após uma sequência de quatro partidas em casa, sendo duas pelo Estadual e duas pela pré-Copa do Nordeste.

“Será um jogo importante. Tivemos dois em casa e não conseguimos o resultado que queríamos. Agora é dar sequência no trabalho para chegar lá, se impor e sair com o resultado positivo que será fundamental para nós”, pontuou.

