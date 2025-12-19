A- A+

Futebol Feirão de sócios: Náutico celebra aumento no número de associados e crescimento na arrecadação Clube informou que foram atendidos 7.540 torcedores, com mais de mil novos sócios ativos

O Náutico divulgou nesta sexta-feira (19) um balanço do Feirão de Sócios, realizado entre os dias 11 e 17 de dezembro, para trazer novos associados ao clube, regularizar a situações de alvirrubros em atraso com as parcelas e distribuir descontos no pagamento da semestralidade e anuidade.

Segundo o clube, a arrecadação em 2025 foi o triplo em relação ao ano de 2024. Ao todo, foram atendidos 7.540 torcedores, sendo 840 novos sócios e 465 regressando ao quadro de associados.

Além disso, 582 sócios migraram para planos com maiores benefícios. Atualmente, o clube conta com 27.280 associados ativos. “O 2º Grande Feirão dos Sócios Timbu foi mais uma prova da força da nossa nação alvirrubra. Batemos vários recordes, graças ao apoio, à confiança e a quem caminha junto com o Náutico”, publicou o Timbu.

