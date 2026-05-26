Felipe Alves aciona Justiça e deixa Santa Cruz

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O goleiro Felipe Alves está de saída do Santa Cruz. Aos 38 anos, o jogador teve a rescisão contratual publicada nesta terça-feira (26), no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O clube ainda não se pronunciou sobre a saída do atleta. Felipe, por outro lado, usou as redes sociais para afirmar que recorreu à Justiça para conseguir deixar o Arruda. O jogador tinha vínculo com o Santa até o fim de 2029.

Em nota publicada em conjunto com a empresa que agencia sua carreira, o goleiro afirmou ter tentado por diversas vezes um acordo com a diretoria tricolor. Além disso, pontuou que "o clube não cumpriu com os termos acordados em contrato, tendo deixado de pagar diversas verbas ajustadas".

Fora dos planos da diretoria desde o início da temporada, Felipe Alves chegou ao Santa Cruz em fevereiro do ano passado. Apesar de passar mais de um ano no Arruda, o goleiro só entrou em campo 13 vezes com a camisa coral. Ainda ao longo de 2025, após acumular falhas, acabou perdendo a titularidade para Rokenedy durante a disputa da Série D.

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