Futebol Felipe Alves ou Rokenedy: quem será o goleiro do Santa diante do Sergipe? Dupla disputa posição para ver quem será o titular no jogo de sábado (9), na Arena de Pernambuco, pelo duelo da volta da segunda fase da Série D

Na véspera do confronto diante do Sergipe, sábado (9), na Arena de Pernambuco, pela volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz ainda segue com uma indefinição: quem será o goleiro titular? Rokenedy e Felipe Alves disputam o espaço no confronto que vale a sobrevida do Tricolor em busca do acesso à Série C.





Felipe Alves era até então titular absoluto no gol do Santa. Elogiado pelo técnico Marcelo Cabo principalmente pelo chamado “jogos com os pés”, auxiliando no início da construção defensiva e na ligação direta com os atacantes.

Aos poucos, porém, o goleiro foi acumulando exibições abaixo do esperado. Na derrota por 1x0 para o Central, no Arruda, chegou a ser vaiado pela torcida. Á época, o técnico Marcelo Cabo saiu em defesa do atleta de 37 anos.

“Futebol tem uma coisa que se chama convicção. A gente tem que entender até onde vai a convicção e até onde vai a teimosia. E eu tenho convicção no Felipe", disse o treinador. O próprio goleiro também parecia não se abalar com o momento irregular. “Eu não acompanho muito o extracampo. Claro que ninguém gosta de ser vaiado, mas a torcida está no seu direito”, minimizou.

Contra o Treze, porém, Felipe foi poupado e Rokenedy, de 22 anos, foi titular. A boa exibição na última rodada da primeira fase rendeu ao prata da casa a chance de começar jogando contra o Sergipe, no Batistão, no jogo de ida do mata-mata. O goleiro, porém, falhou no primeiro gol do alvirrubro sergipano.

“Rokenedy é um menino que vem trabalhando bastante, tem a minha confiança. Ele já provou sua capacidade dentro do Santa Cruz e tem o meu apoio. Vamos trabalhar bastante. Nós temos talvez um dos melhores treinadores de goleiro do Brasil, que é o (Marcos) Medeiros. Vamos reajustar tudo e chegar forte no final de semana”, destacou.

Números

Na temporada, Rokenedy disputou 11 jogos pelo Santa. Um deles ficou marcado por uma falha no Clássico das Multidões, diante do Sport, vencido pelo Leão por 2x0, na Ilha do Retiro. Já Felipe Alves disputou 13 partidas.

Com a derrota por 2x1 na ida, o Santa Cruz precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para avançar diretamente para as oitavas de final. Por um, o confronto vai para as penalidades. Qualquer outro resultado eliminará o Tricolor, colocando um ponto final no sonho de conseguir o acesso à Série C.

