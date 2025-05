Santa Cruz: Felipe Alves destaca invencibilidade na Série D, mas prega cautela nos próximos jogos

A- A+

O começo do Santa Cruz na Série D é animador. Em cinco jogos, a equipe conquistou quatro vitórias e um empate, campanha que levou o Tricolor à liderança do grupo A3 da competição com 13 pontos.

Um dos destaques dessa boa campanha até aqui vem sendo o goleiro Felipe Alves, que levou apenas dois gols no torneio e vem contribuindo no início das construções de jogadas da Cobra Coral.

O arqueiro tricolor destacou esse bom início de campeonato do Santa Cruz, mas reconheceu que é importante ter cautela.

“É sempre muito importante começar bem em qualquer tipo de competição. Ainda mais na Série D, que envolve muitas equipes e é muito longa. Estamos invictos e animados com a fase, mas com os pés sempre no chão, cientes de todas as etapas que teremos que passar ao longo do ano”, comentou.

Felipe também citou confrontos difíceis que o Santa Cruz teve nas rodadas passadas e pregou a importância de continuar trabalhando para superar as dificuldades.

“Tivemos já alguns demonstrativos de que a competição vai exigir muito da gente. Apesar dos bons resultados, todos os jogos foram difíceis. Logo na estreia, vencemos com um gol já nos minutos finais. Os últimos dois contra o América-RN e o Central, também, jogos complicadíssimos. Temos que trabalhar para estarmos prontos para qualquer adversidade durante a temporada”, lembrou.

E para o próximo compromisso da equipe, que será diante do Sousa-PB, neste domingo (25), Felipe não escondeu que espera um jogo complicado, mas que confia no trabalho da equipe.

“Será mais um jogo difícil, fora de casa, contra uma equipe que também precisa vencer diante do seu torcedor. Trabalhamos muito ao longo da semana e estamos preparados para buscar a vitória. Tomara que seja um grande jogo e a gente possa sair com o resultado positivo no domingo - disse Felipe.

Por último, Felipe ainda se mostrou surpreendido com a torcida do Santa Cruz. O arqueiro destacou a presença dos torcedores nos jogos e nos locais em que a equipe passa pelo Brasil.

“A torcida me chamou atenção desde o dia em que cheguei aqui. Eles estão em todos os lugares. É impressionante. Seja como mandante ou visitante, na porta dos estádios nos recebendo, eles sempre estão conosco. No Arruda, nem se fala, sentimos na pele o apoio deles e isso com certeza nos ajuda dentro de campo”, avaliou.



Veja também