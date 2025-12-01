Seg, 01 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Felipe Anderson sofre entorse e desfalca o Palmeiras em duelo decisivo com o Atlético-MG

A lesão ocorreu na final da Libertadores, no sábado, quando o jogador precisou ser substituído poucos minutos depois de entrar, após lance com Carrascal

Reportar Erro
Felipe Anderson em atuação pela Lazio essa temporadaFelipe Anderson em atuação pela Lazio essa temporada - Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O Palmeiras informou que o meia Felipe Anderson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, diagnosticada após exames realizados nesta segunda-feira. A lesão ocorreu na final da Libertadores, no sábado, quando o jogador precisou ser substituído poucos minutos depois de entrar, após lance com Carrascal.

A reapresentação alviverde marcou o início da preparação para o duelo de quarta-feira, às 21h30, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares da final fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais participaram de atividades técnicas em campo reduzido.

Com o problema físico de Felipe Anderson, a lista de desfalques aumenta para a partida em Belo Horizonte. Além do camisa 7, Abel Ferreira não terá os suspensos Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres.

Leia também

• Flamengo se vinga do Palmeiras e é o primeiro brasileiro tetra da Libertadores

• Ônibus do Palmeiras pega congestionamento e final da Libertadores terá atraso de 15 minutos

O Palmeiras chega ao jogo como vice-líder do Brasileirão, com 70 pontos, cinco atrás do Flamengo. A equipe depende de uma vitória fora de casa para tentar levar a disputa do título para a última rodada.

A comissão técnica utilizará os próximos treinos para ajustar alternativas e reorganizar o time diante das ausências confirmadas. O grupo permanece concentrado na Academia de Futebol até a viagem para Minas Gerais, prevista para esta terça-feira.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter