FUTEBOL Atacante Felipe Caicedo cogita encerrar carreira após assassinato de colega no Equador Jogador de 37 anos atua atualmente no Barcelona SC e teve poucos minutos em 2025

O atacante equatoriano Felipe Caicedo afirmou que pode encerrar a carreira profissional após o assassinato do colega e amigo Mario Pineida. Abalado emocionalmente, o jogador de 37 anos disse estar repensando o futuro no futebol.

"O mais provável é que eu me aposente. Não estou pensando em continuar. A morte do Mario Pineida afetou-me muito e não quero saber mais nada de futebol", declarou Caicedo a jornalistas nesta terça-feira.

Pineida foi morto a tiros na última quarta-feira, em uma região ao norte de Guayaquil, no Equador. No ataque, uma mulher que o acompanhava também morreu, e a mãe do jogador ficou ferida. O caso causou forte comoção no futebol equatoriano.



Caicedo, um dos maiores artilheiros da história da seleção do país, chegou ao Barcelona SC no início de 2025. Desde então, disputou apenas 20 partidas, com três gols marcados, em uma temporada de pouco espaço na equipe principal.

Antes da tragédia, o atacante havia manifestado o desejo de seguir no clube, seja como jogador ou em uma função diretiva ao fim da carreira. Revelado internacionalmente, Caicedo acumulou passagens por clubes como Manchester City, Málaga, Levante, Lazio e Inter, além do Sporting.

