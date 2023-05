Felipe Conceição enaltece torcida e explica queda física do Santa Cruz no segundo tempo

A- A+

Dois jogos e duas vitórias. Esse é o retrospecto do Santa Cruz dentro de casa neste início de Série D do Campeonato Brasileiro. O último triunfo foi conquistado diante do Campinense, no último domingo (21), com mais de 30 mil torcedores no Arruda. O técnico Felipe Conceição elogiou a presença da massa coral e explicou a queda física da equipe no segundo tempo.

"Em relação ao torcedor é espetacular, já elogiei aqui. A vitória foi da torcida, ela empurrou a gente nos momentos chaves, empurrou o jogo todo, mas tiveram momentos que a gente balançava, a torcida botava para cima de novo. Isso é espetacular, não tem preço, e o agradecimento é especial para ela. A admiração também por ela continua e é impressionante. Hoje estava mais bonito ainda e eu sei que cada vez mais se a gente trouxer alegria para ela, mais bonita vai ficar", comentou o comandante tricolor.

Após um bom primeiro tempo, quando conseguiu abrir o placar, o Santa Cruz teve uma queda drástica na segunda etapa. De acordo com Felipe Conceição, faz parte do processo a evolução física da equipe.

"Tem muita coisa que precisa ser feita para o crescimento individual e coletivo. A queda física também é pela falta de tempo de trabalho, dos atletas se acostumarem a fazer 1 a 0 e continuar impondo o jogo. Futebol é muito psicológico também. A imposição do adversário foi mais mental que qualquer outra coisa", iniciou.

"Nossa equipe se portou bem no bloco baixo, mas se sobe para o bloco médio/ alto ia se portar bem também. Mas assusta às vezes, você faz 1 a 0 e pensa: 'ataco ou defendo?'. É um grupo que precisa ganhar consistência dentro desses jogos grandes. Há uma evolução individual e coletiva, mas tem muito trabalho para fazer", explicou.

Com a vitória contra o Campinense, o elenco do Santa Cruz ganhou dois dias de folga. A reapresentação está marcada para a próxima quarta-feira (24).

Veja também

SPORT Artilheiro do Sport na temporada, Vágner Love está próximo de atingir 400 gols na carreira