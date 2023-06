A- A+

Força defensiva Felipe Conceição exalta defesa do Santa Cruz, a melhor do grupo 3: "Equipe difícil de ser batida" O Tricolor do Arruda foi vazado quatro vezes em sete partidas nesta Série D

Solidez. O Santa Cruz terminou o primeiro turno da Série D como a melhor defesa do grupo 3 da competição. Além de bem defensivamente, o Tricolor do Arruda manteve o saldo positivo com o dobro de gols marcados.

Em sete partidas, o Santa sofreu apenas quatro gols. A segunda melhor defesa é do líder Pacajus-CE, que foi vazada cinco vezes. No lado ofensivo, a Cobra Coral balançou as redes adversárias em oito oportunidades, quatro a menos que o Sousa-PB- equipe que mais fez gols.

Apenas Ferroviário-CE (1), União-MT (2) e Ceilândia-DF (3) sofreram menos gols que o Santa Cruz nesses primeiros jogos. Outras equipes estão empatadas com quatro gols.

"A quantidade de gols feitos era o mesmo de tomados [no início da temporada]. Isso mostra um desequilíbrio da equipe, que foi ajustado. Hoje é uma equipe muito competitiva, difícil de ser batida também por conta dessa parte defensiva, que todos ajudam", analisou o técnico Felipe Conceição após a vitória contra o Globo-RN.

O treinador coral também valorizou a dupla de zaga coral, Ítalo Melo e Guedes, que são jogadores da base do clube. "Tem a dupla de zaga da casa, isso me deixa feliz. Não está ajudando só na Série D, mas também num projeto de clube".

A próxima partida do Santa Cruz é nesta quarta-feira (14), no Arruda, novamente contra o Globo-RN.



