Felipe Conceição ganha ação contra o Náutico na Justiça; valor é acima dos R$ 600 mil

Depois de acionar o Náutico na Justiça do Trabalho em junho do ano passado, Felipe Conceição venceu ação contra o Alvirrubro. Demitido em abril de 2022, o treinador pedia o valor de R$ 627.269,37. A demissão do técnico foi considerada "sem justa causa".

Na ação, Felipe Conceição, atualmente no Santa Cruz, cobrava valores referentes a multa rescisória (R$ 340.333,33), férias (R$ 17.777,77), 13º salário (R$ 13.333,33), FGTS (R$ 16.426,27) e indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100 mil.

A reportagem procurou o advogado do clube, Luiz Gayão, para falar sobre o assunto, mas não obteve êxito até a publicação desta matéria.

Na sentença, assinada pelo juiz André Luiz Machado, o Náutico foi condenado a pagar salário integral de março e mais 11 dias de abril, além de férias proporcionais + 1/3 (2/12), gratificação natalina proporcional (2/12), FGTS e 40% e multa da CLT. Ademais, o clube alvirrubro também foi condenado a pagar R$ 5 mil por nado moral e 15% de honorários aos advogados de Felipe.

Durante a curta passagem pelo Náutico, Felipe Conceição dirigiu o Timbu em 15 partidas. No período, somou seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de apenas 48% dos pontos disputados. Com ele, o Náutico caiu na primeira fase da Copa do Brasil, para o Tocantinópolis, e na semifinal do Nordestão, para o Fortaleza.

