Felipe Conceição analisa resultado contra Nacional-PB e minimiza pressão em Nadson: "É bom jogador"

O Santa Cruz entrou em campo para enfrentar o Nacional de Patos neste sábado (1), no Arruda, com a chance de chegar ao número mágico de 21 pontos e reassumir a liderança do grupo 3 da Série D. No entanto, a Cobra Coral ficou apenas no empate contra os paraibanos e permaneceu na segunda posição. Em entrevista coletiva após a partida, Felipe Conceição analisou o resultado dentro de casa.

“Um empate que nos deixa na segunda colocação, isso é importante ressaltar. Ainda faltam três jogos e estamos com uma boa colocação. Jogamos para o ganhar o tempo todo. Estivemos duas vezes na frente do placar e em duas bobeiras tomamos os gols. Faz parte do futebol, um jogo difícil contra uma equipe qualificada brigando pelo primeiro lugar”, iniciou.

“Estamos no caminho certo, a gente está satisfeito com a atitude dos atletas, mas não com o resultado. O processo de crescimento existe. Hoje é uma equipe diferente da que começou com o Iguatu-CE. É lógico que tem os erros, mas o time atualmente é consistente”, concluiu Conceição.



Questionado pela torcida, o meia Nadson foi muito vaiado no Arruda após falhar no segundo gol do Nacional de Patos. Felipe Conceição demorou para substituir o jogador, mesmo com a pressão da torcida.

“Atletas têm o direito de errar como todos nós. São seres humanos e vão errar, isso faz parte da nossa profissão. Ele é um menino que precisa aprender com o contexto, entender com o que se passa ao redor dele. É um bom jogador. Se eu fosse tirar todo mundo que erra uma bola eu ia precisar de onze [alterações] porque todos erram.

Não tirei [após a falha] porque ele estava bem na partida. Depois eu senti que a pressão fez mal a ele, que começou a errar bolas seguidas. Eu penso sempre na equipe, em primeiro lugar”.

O próximo jogo do Santa Cruz é na segunda-feira (10), contra o Campinense, pela 12° rodada da Série D.



