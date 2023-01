A- A+

Santa Cruz Felipe Gedoz é confirmado como novo reforço do Santa Cruz Último clube do jogador de 29 anos foi o Brasiliense

Depois de anunciar o retorno de Pipico, o Santa Cruz confirmou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. Trata-se do meia Felipe Gedoz, de 29 anos. O jogador estava sem clube desde que deixou o Brasiliense no ano passado.

Revelado pelo Defensor Sporting-URU, Gedoz entrou em campo 14 vezes em 2022. Além do Brasiliense, onde atuou em cinco partidas, defendeu também as cores do Remo. Pelo clube paraense, foi acionado em nove oportunidades e marcou um gol. Além dos dois times, passou por Brugge, da Bélgica, Athletico Paranaense, Goiás e Vitória. Na juventude, chegou a ser convocado para as seleções brasileiras de base.

Veja também

