Felipe Meligeni sente lesão, abandona partida contra Báez e dá adeus ao US Open

O tenista brasileiro Felipe Meligeni está eliminado do US Open. Mesmo após vencer o primeiro set do confronto contra o argentino Sebastian Báez, nesta quinta-feira, sofreu a virada para 2 a 1 (7/6, 4/6 e 4/6) e abandonou a partida por problemas físicos. A partida válida pela terceira rodada do Grand Slam disputado em Nova York durou 2h31min. O adversário de Báez na próxima fase será o vencedor de Daniil Medvedev e Christopher O'Connell.

Nesta noite, Meligeni começou o primeiro set errando e deixou Báez disparar na frente, chegando a ter 5 a 2 de frente. Porém, começou a se recuperar aos poucos e conseguiu igualar a contagem. O adversário chegou a pedir um atendimento médico. O set acabou chegando a um disputado tie-break, que foi vencido por Felipe, por 9 a 7.

No segundo, o brasileiro saiu na frente e chegou a ficar três vezes na liderança, mas Báez equilibrou o ritmo, quando estava perdendo por 3 a 2, emendou três games seguidos, e acabou fechando a conta em 6 a 4. No set seguinte, Meligeni desperdiçou alguns break points quando perdia por 5 a 4. Porém, o adversário virou, e seu condicionamento físico o fez encerrar sua história no torneio: derrota por W.O.

A partida anterior, na terça-feira, havia sido a estreia de Felipe em chaves principais de Grand Slam na carreira. O atleta de 25 anos, que é sobrinho de Fernando Meligeni, bateu o australiano James Duckworth por 3 sets a 0 (6/4, 7/6 (11) e 6/3).

Báez, número 32 do mundo, era um conhecido antigo de Meligeni. Na final do Challenger de Santiago (Chile), em 2021, o argentino venceu o brasileiro por 2 sets a 1. Desta vez, voltou a vencer.

Felipe, o número 3 do Brasil, iniciou o torneio na posição 168 do ranking da ATP, mas a vitória desta semana já irá lhe garantir uma colocação maior. Ele já havia batido na trave três vezes em seu objetivo de disputar uma chave principal de Grand Slam. Em Roland Garros, em 2021 e 2023, e Wimbledon, também este ano, ele caiu na fase qualificatória.

