Felipe Meligeni vence no quali de Wimbledon, e Fonseca e Heide são eliminados

O tenista Felipe Meligeni Alves foi o único brasileiro a vencer na primeira rodada do qualifying de Wimbledon nesta segunda-feira, em Londres, e segue em busca de um lugar na chave principal do terceiro Grand Slam da temporada. João Fonseca e Gustavo Heide foram eliminados.



Felipe Meligeni Alves, 147º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), venceu o ucraniano Illya Marchenko (227º do mundo) por 2 a 0 (6/2 e 6/4), em uma hora e 16 minutos. Na segunda rodada, o sobrinho de Fernando Meligeni enfrenta o belga Joris de Loore, 191º do mundo.





Os outros dois brasileiros que entraram nas quadras de grama do All England Club nesta segunda saíram derrotados. Gustavo Heide, 187º do mundo, perdeu de Roman Andres Burruchaga, 144º do ranking, de virada. O argentino marcou 5/7, 7/6 (7/4) e 6/1 após duas horas e 26 minutos.



Já João Fonseca, 215º do mundo, foi derrotado pelo espanhol Alejandro Moro Canas. O 189º do mundo precisou de duas horas e 32 minutos para virar contra o brasileiro e marcar 4/6, 6/3 e 7/6 (12/10).



Entre as mulheres, Laura Pigossi é a única representante do país no qualifying. A brasileira é a 108ª colocada do ranking e enfrenta nesta terça-feira a russa Anastasia Zakharova, 159ª do mundo. A disputa das chaves principais de Wimbledon começa na próxima segunda-feira.

