Felipe Melo critica Abel por férias estendidas no Palmeiras: "Deveria ser o 1º a se apresentar"

Com uma passagem vitoriosa no Palmeiras em seu retorno ao futebol brasileiro, o ex-volante Felipe Melo usou as redes sociais para criticar a postura do técnico Abel Ferreira, que deverá se reintegrar depois do elenco para iniciar a temporada 2026. As declarações do agora comentarista se basearam na falta de títulos do clube paulista em 2025.



"Foi um ano em que o Palmeiras gastou muito e não ganhou nada. Acho que ele deveria ser o primeiro a se apresentar. Acho aí um erro muito grande. É um grande treinador, mas não tenho dúvida de que os atletas vão pensar da mesma forma. 'Pô, não ganhou nada no ano passado e vai voltar depois? Como Assim", afirmou Felipe Melo em um vídeo nas suas redes sociais.

Em 2025, a equipe verde bateu na trave no Campeonato Paulista ao perder a final do estadual para o Corinthians e ficou pelo caminho na Copa do Brasil ao ser eliminado nas oitavas de final com duas derrotas para o maior rival.



No segundo semestre, o Palmeiras acumulou ainda mais dois vice-campeonatos. No Campeonato Brasileiro, ficou em segundo lugar e viu o Flamengo dar a volta olímpica. Na Libertadores, em final disputada em Lima, no Peru, o rubro-negro levou a melhor no jogo decisivo ao vencer a disputa por 1 a 0 (gol de Danilo) e ficar com o troféu.



Sob o comando de Abel Ferreira, o ex-jogador ganhou duas Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil, entre os títulos mais importantes. Mesmo diante dessa trajetória vencedora trabalhando com o treinador português, ele fez questão de se posicionar.



"Como eu não fico em cima do muro e não fujo de nenhuma questão, estou aqui falando a vocês sobre o que eu penso sobre esse tema. Mais uma vez, ele (Abel) traz para si ainda mais responsabilidades de ter que vencer coisas importante neste ano de 2026".



Melo lembrou que esta não é a primeira vez que Abel vai se apresentar no início do ano depois do grupo. No entanto, pelo contexto da época, ele apoiou o treinador. "Quando fomos campeões da primeira Libertadores (2020), por causa da pandemia, naquela época, ele tinha voltado depois. Mas entendi aquele momento. A família morava fora e ele tinha ganhado as competições".



Pelo planejamento do clube, os atletas se reapresentam neste domingo para iniciar a preparação visando o Campeonato Paulista. Já Abel Ferreira deve retornar no dia oito de janeiro para comandar o elenco profissional.

