Felipe Melo discute com torcedor do Corinthians antes de final com o Flamengo; veja vídeo
A situação ocorreu na arquibancada do estádio Mané Garrincha, em Brasília
O ex-jogador Felipe Melo discutiu com um torcedor do Corinthians minutos antes da final com o Flamengo pela Supercopa Rei, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O motivo da discussão não está claro.
Felipe Melo descia uma escada próximo à tribuna de imprensa quando foi provocado pelo corintiano. O ex-jogador bateu boca com o torcedor e eles quase foram às vias de fato antes de serem separados por quem estava em volta.
O homem com quem o comentarista discutiu ainda tentou acertar uma cusparada em Felipe Melo, que saiu rapidamente do local.
O torcedor retornou ao seu local nas arquibancadas do Mané Garrincha sem a necessidade de intervenção policial.
Veja vídeo:
Carreira de Felipe Melo
Felipe Melo foi revelado pelo Flamengo e também jogou pelo Palmeiras.
Pelo tradicional rival do Corinthians, Felipe Melo conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Paulista. Ele também disputou a Copa do Mundo de 2010 e encerrou a carreira defendendo o Fluminense.