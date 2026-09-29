Felipe Melo elege Messi melhor da história e mira Champions e Libertadores como técnico

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Ídolo de camisas tradicionais como Palmeiras e Fluminense no Brasil, e com larga experiência no futebol europeu, o ex-volante e atual comentarista Felipe Melo participou de um evento na Argentina nesta terça-feira e falou sobre os mais diversos temas. Na palestra, ele vislumbrou um futuro como treinador e colocou o camisa 10 Lionel Messi como o maior de todos os tempos.



"Não vi Pelé jogar. Tem o Zico, que é um dos meus ídolos, mas também não vi. Sou fã do Messi e para mim é o melhor (da história). O número dois poderia ser o Ronaldinho, o Maradona ou o Cristiano Ronaldo", afirmou Felipe que colocou o astro do Inter Miami como o grande favorito a levar o prêmio Bola de Ouro.





"Eu poderia dizer Raphinha, que teve uma boa temporada com o Barcelona, mas não teve impacto com o Brasil na Copa. Poderia dizer Mbappé, que marca muitos gols, mas não ganhou nada com o Real Madrid. Da Espanha poderia ser o Lamine Yamal, mas ele não fez a Copa que o Messi disputou. Assim, para mim ele tem que ser o vencedor".



No evento, o atual comentarista comentou também sobre os próximos passos da carreira e vislumbrou uma sequência no futebol como treinador. Ambicioso, ele fez uma projeção ambiciosa na nova função que pretende abraçar.



"Vou ganhar a Champions, a Libertadores e a Copa do Mundo como treinador. É uma questão de tempo. Não sei se serão cinco ou dez anos". E para atingir esses objetivos, Felipe se espelha no estilo do multicampeão Pep Guardiola, atualmente em período sabático após deixar o Manchester City.



"No meu time, os atletas precisam ter coragem para jogar. Ter paixão. Gosto de jogar de forma parecida com o Guardiola, porque taticamente tenho muito em comum com ele", afirmou o ex-atleta que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.



Carlo Ancelotti e o momento da equipe nacional também entraram na pauta durante o evento. Embora considere o treinador italiano como um dos melhores do mundo, o ex-jogador não poupou o atual comandante do Brasil de críticas.



"O Brasil talvez tenha o melhor técnico da história, ou um dos três melhores. Acho que o Brasil tem seu próprio DNA e é diferente do estilo de jogo dos italianos. Quando você faz o time se adaptar e começa a vencer as pessoas ficam quietas. Mas quando as coisas começam a dar errado, as críticas começam. Acho que ele (Ancelotti) está muito aquém do que podemos fazer".



A forma como o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo foi exemplificada por Felipe Melo para mostrar que muita coisa precisa mudar para que o prestígio da seleção seja resgatado no exterior.



"Jogamos uma partida importante contra a Noruega, que nunca ganhou nada na vida, e a seleção deixou o time deles ficar com a bola. Você tem medo de jogar contra a Noruega. Isso é terrível para o futebol brasileiro", disse.

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