Felipe Melo se rende a Messi e o coloca acima de Maradona e Ronaldo: 'O maior que já vi'

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A atuação de Lionel Messi na virada da Argentina sobre o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, reforçou uma opinião que Felipe Melo já carregava há tempos. Comentarista do SporTV, o ex-volante colocou o camisa 10 argentino no topo da sua lista pessoal de maiores jogadores da história e afirmou que Messi é o maior atleta que acompanhou em campo.



Felipe Melo fez questão de destacar que sua escolha não diminui outros grandes nomes do futebol mundial. O ex-jogador citou Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, Maradona e Zico como referências que marcaram diferentes gerações, mas explicou que Messi está em um nível acima na sua avaliação.



"Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, um dos maiores das história, sou fã de Ronaldo Fenômeno, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Zidane... não vou falar todos que vi. O próprio Maradona, Zico.. a primeira vez que vi o Zico foi na despedida dele. Tenho que confessar uma coisa para vocês. Para mim, Messi é o maior jogador de todos os tempos que vi jogar", afirmou.





Nesta terça, a Argentina chegou a estar perdendo por 2 a 0 e viu a classificação ficar ameaçada, mas encontrou forças para reagir com a participação direta do capitão. Depois de desperdiçar um pênalti no primeiro tempo, o astro apareceu na reta final para marcar o gol de empate e comandar a virada.



Campeão da Copa do Mundo de 2022, dono de oito Bolas de Ouro e maior artilheiro da história da Argentina, Messi continua ampliando sua trajetória entre os maiores jogadores de todos os tempos. Agora, o craque aguarda o vencedor de Colômbia e Suíça para saber quem encontrará nas quartas de final do Mundial.

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