Futebol Felipe Neto declara que vai para final do Pernambucano, caso o Santa avance: "Eu vou pro Arruda" Tricolor ficou no empate em 1x1 diante do Sport, no jogo de ida, no Arruda

Já declarado como simpatizante do Santa Cruz em outras oportunidades, o youtuber Felipe Neto promete estar presente na final do Campeonato Pernambucano caso a Cobra coral avance à final do estadual. Neste sábado (09), durante a partida que acabou empatada diante do Sport, no primeiro jogo da semifinal, o influenciador garantiu a presença no Arruda.

Na plataforma 'X', o antigo 'Twitter', o youtuber Felipe Neto, uma das celebridades brasileiras com mais seguidores nas redes sociais, declarou que deseja estar presente no Estádio do Arruda, caso o Santa Cruz elimine o Sport no próximo sábado (16) e avance de fase. "Se for para final, eu vou pro Arruda. Fod@-s#", declarou o botafoguense.

O resultado de 1x1 no primeiro duelo, disputado neste domingo (09), deixa tudo igual no confronto que vale a vaga na final do Campeonato Pernambucano. O encontro decisivo acontece no próximo sábado (16), na Arena de Pernambuco. Quem ganhar, avança. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

