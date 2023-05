A- A+

Santa Cruz Felipe Neto revela que pensou em comprar o Santa e elogia torcida: "Uma das mais incríveis do mundo" O influenciador fez os comentários a vitória tricolor diante do Campinense, no último domingo (22), no Arruda

Felipe Neto revelou, através do seu perfil no twitter no último domingo (22), que já pensou em comprar o Santa Cruz. No entanto, o influenciador não se interessou pelo cenário atual da Tricolor do Arruda. Entenda:

Após a vitória diante do Campinense, com mais de 30 mil pessoas no Arruda, Felipe Neto rasgou elogios a torcida coral.

"Torcida do Santa Cruz é uma das mais incríveis do mundo. Não merecem o trabalho tão mal feito ao longo dos anos por partes das diretorias. Olha o que eles fazem em plena Série D...", comentou num vídeo que mostrava a festa da torcida com os jogadores depois do jogo.

Em seguida, Felipe fez novos comentários. De acordo com o influenciador, o Santa Cruz seria um clube que ele compraria sem ser o Botafogo (seu time de coração), mas não se interessou em avançar no desejo.

"Fui investigar por diversão... Que show de horrores. Dívida quase R$ 300 milhões. Diretoria sanguessuga", publicou o influenciador.

Felipe também comentou que o Executivo do Santa Cruz recusou a negociação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) com o Newscastle, da Premier League.

Na verdade, a Cobra Coral teve reuniões com representantes de empresa de consultoria internacional, mas sem confirmação oficial de que seriam do clube inglês, administrados por um fundo de investimentos da Arábia Saudita.

