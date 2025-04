A- A+

Náutico Felipe Santana desponta como destaque da base do Náutico no início de 2025 Zagueiro foi a única peça formada no clube que se manteve como titular até o momento na temporada

Da lista de atletas oriundos das categorias de base do Náutico, o único que se firmou na equipe titular foi o zagueiro Felipe Santana, de 19 anos. O jogador disputou 12 jogos pelo clube, com uma assistência e atuações que o colocaram como um dos destaques do Timbu no início de 2025.

O defensor atua no Náutico desde 2020, quando chegou para integrar a equipe sub-15. Antes, atuou na base do Sport, sendo dispensado após apenas um ano no Leão. Também teve passagem pelo Caruaru City.

Mesmo com a concorrência de nomes mais experientes em 2025 no setor, como Rayan, Léo Coltro, Fágner Alemão, Odivan e Carlinhos, o atleta permaneceu no time principal. As boas atuações trouxeram visibilidade ao zagueiro e, consequentemente, interesse de outras equipes. Um clube dos Estados Unidos passou a observá-lo nas últimas semanas.

Felipe tem contrato com o Náutico até fevereiro de 2026. Ou seja, após o mês de agosto, o atleta pode assinar com outro clube um pré-contrato. O Timbu, porém, pretende segurar a joia da base.

Oportunidades

Outros jogadores da base ganharam oportunidades em 2025, como o zagueiro Índio, de 21 anos, e o lateral-esquerdo Vini, 18, mas sem o mesmo destaque. O primeiro esteve em campo em duas oportunidades, na vitória por 2x1 diante do Sport na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, e na derrota por 4x1 para o CSA, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste.

O segundo jogou no empate em 1x1 do Timbu com o Sampaio Corrêa, no Castelão, pelo torneio regional - assim como outro jovem, o atacante Leandro Kauã, de 20 anos.

Na frente, Thalissinho, 19, nome que ganhou visibilidade em 2024, participou de apenas três partidas neste ano, contra Afogados e Central (no Estadual), além da Juazeirense, no Nordestão.

Kayon e Kauan Maranhão foram os que tiveram mais chances com o técnico Marquinhos Santos. O primeiro fez 11 jogos e dois gols, contra Santa Cruz-RN, na Copa do Brasil, e Afogados, no Campeonato Pernambucano. Mesmo número de confrontos e bolas na rede de Maranhão, que marcou perante Jaguar e Petrolina, pelo Estadual.

Mais oportunidades devem surgir com o início da Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico estreia no dia 13 de abril, contra o Itabaiana, fora de casa. O primeiro confronto da competição nos Aflitos será dia 20, perante o Botafogo-PB.

