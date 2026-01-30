Dom, 01 de Fevereiro

Felipe Saraiva cita processo de adaptação ao Náutico após retorno ao Brasil

Atacante passou dois anos atuando no futebol asiático antes de regressar ao país e aceitar convite do Timbu

Felipe Saraiva, atacante do NáuticoFelipe Saraiva, atacante do Náutico - Foto: Rafael Vieira/FPF

Após dois anos atuando na Coreia do Sul, o atacante Felipe Saraiva voltou ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Náutico. Com pouco mais de um mês de trabalhos no clube, o atleta contou que ainda está se adaptando ao trabalho do técnico Hélio dos Anjos, projetando uma evolução na sequência da temporada.

“Estou me adaptando bem, fazendo o que ele me pede. Agora é uma questão de tempo para dar resultado ao time do Náutico. Sou um jogador mais agudo. Ainda preciso entender algumas partes do jogo que o professor pede. Estava dois anos fora do futebol brasileiro e com o tempo vou me adaptar”, frisou.

Na rodada final da primeira fase, o Náutico enfrenta o Vitória, no Arthur Tavares. Oportunidade, na visão do atacante, de o Timbu se recuperar após a derrota por 1x0 para o Retrô, nos Aflitos.

“Temos que usar esse jogo como uma partida de reabilitação. Não importa o fato de a gente estar classificado. Temos de esquecer quem está do outro lado e procurar performar bem. Isso vai dar confiança para a reta final do campeonato”, declarou.

