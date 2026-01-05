A- A+

Futebol Felipe Sitônio é o novo executivo da base do Sport Profissional possui formação pela CBF Academy, com cursos de Gestão de Futebol e Coordenação Técnica de Base

O departamento de futebol de base do Sport anunciou oficialmente Felipe Sitônio como novo executivo. De acordo com o clube, o profissional reforçará o “processo de reestruturação do departamento, com foco em qualificar ainda mais a gestão, a organização e os fluxos de trabalho da base”.





Advogado e especialista em Direito Desportivo, Felipe Sitônio também possui formação pela CBF Academy, com cursos de Gestão de Futebol e Coordenação Técnica de Base. Aos 39 anos, construiu a trajetória profissional no futebol do Distrito Federal, atuando tanto em projetos de base quanto no futebol profissional.

George Queirós, vice-presidente das categorias de base, ressaltou o perfil do novo executivo. “A chegada de Felipe é mais um passo dentro do processo de modernização e profissionalização da nossa base. Ele é um profissional preparado, com formação sólida, especialização em Direito Desportivo e capacitação na CBF, além de vivência prática no futebol, tanto na base quanto no profissional”, destacou.

“E tem um fator importante: ele é pernambucano, conhece o peso do Sport e a responsabilidade que é estar aqui. Acreditamos que ele chega para fortalecer a gestão, qualificar processos e ajudar o clube a evoluir ainda mais no nosso principal objetivo: formar atletas e pessoas, com organização e ambição competitiva”, concluiu.

Felipe Sitônio destacou a motivação pelo novo desafio na carreira. “Eu chego muito motivado e honrado pela oportunidade de trabalhar no Sport. É um retorno a Pernambuco e, ao mesmo tempo, um passo importante na minha trajetória. Venho de anos de experiência no futebol do Distrito Federal, na base e no profissional, e agora quero somar com organização, método e visão de longo prazo, para que os Leões da Base sigam evoluindo e entregando talentos ao clube”, projetou o novo executivo rubro-negro.

Veja também