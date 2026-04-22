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Futebol Felipinho aprova semana livre de jogos para ajustes no Sport antes de encarar o Novorizontino Lateral do Leão destacou que tempo maior de treinamento serve para corrigir erros e melhorar preparação física

Desde o período entre o final de fevereiro e o início de março, quando o Sport teve uma pausa de oito dias entre a vitória por 3x2 diante do Retrô, na Ilha do Retiro, e o empate em 3x3 com o Náutico, no mesmo estádio (ambos jogos pelo Campeonato Pernambucano), o Leão não tinha uma semana inteira sem compromissos. Tempo para aprimorar a parte física dos atletas e corrigir os erros pensando no duelo diante do Novorizontino, sábado (25), na casa rubro-negra, pela Série B do Campeonato Brasileiro 2026.

“Temos que manter a pegada do dia a dia. Professor Márcio Goiano está nos preparando para esse grande jogo. Não será fácil. Temos de aproveitar essa semana para corrigir os erros, consertar algumas coisas e pegar mais preparação física para nos ajudar nos jogos e, diante do Novorizontino, buscar nossos objetivos, que são os três pontos”, afirmou o lateral-esquerdo Felipinho.

Diante do Novorizontino, o Sport tentará a primeira vitória como mandante na Série B. Nos dois jogos passados em casa, o time empatou com Vila Nova e Avaí.

“Estamos invictos, mas precisamos dos três pontos para subir na tabela. É importante os nossos torcedores encherem a nossa casa, nos apoiarem até o último minuto. Eles são nosso 12º jogador e esperamos fazer um grande jogo para dar alegria a eles”, indicou.

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