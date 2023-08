A- A+

Sport Felipinho e Eduardo desfalcam Sport contra o Tombense; Diego Souza segue em preparação física Os dois laterais sentiram no segundo tempo da vitória do Leão contra o Novorizontino

Com desconforto muscular, sentido na vitória contra o Novorizontino, Felipinho e Eduardo vão desfalcar o Sport no próximo jogo diante do Tombense, nesta sexta-feira (11). Os dois laterais foram substituídos no intervalo da última partida. O Leão também atualizou a situação de Diego Souza.

Eduardo e Felipinho passaram por exame de imagem e estão em tratamento intensivo pelo departamento médico rubro-negro.

Para o confronto contra o Tombense, o Sport tem Ewerthon e Victor Gabriel, ambos da base, como opções para os lados direito e esquerdo. O venezuelano Roberto Rosales já foi liberado pelo BID e também pode aparecer no jogo.

O Leão aguarda o resultado do julgamento de Igor Caríus pelo STJD que acontece nesta quarta-feira (9).

Situação de Diego Souza

De acordo com o Sport, Diego Souza segue em período de treinamento e aperfeiçoamento do condicionamento físico. Ele é reavaliado diariamente pelo departamento médico em conjunto com o departamento de performance do clube para na sequência estar apto para treinamento técnico com o grupo de atletas.

Nesse período de preparação, Diego Souza apresentou um quadro de mialgia, o que não preocupa no seu processo de recondicionamento físico.

