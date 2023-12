A- A+

Sport Felipinho fica, Labandeira sai e Jorginho tem futuro incerto: diretor detalha situações no Sport No caso do lateral-esquerdo, clube já se acertou com Artsul e falta apenas a parte burocrática

Atento ao mercado para reforçar o time para a próxima temporada, o Sport também vem resolvendo as situações de quem esteve no elenco durante o ano de 2023. Depois de acertar a renovação de Fabinho e voltar a negociar a permanência de Vagner Love, o Rubro-negro está perto de definir a vida de outros três atletas: o lateral-esquerdo Felipinho, o meia Jorginho e o atacante Facundo Labandeira.

Em contato com a reportagem, o diretor do clube, Guilherme Falcão, detalhou a situação do trio. De acordo com o dirigente, o Sport efetuará a compra do lateral-esquerdo que estava emprestado pelo Artsul-RJ. Durante o ano de 2023, o jogador fez 49 partidas com a camisa rubro-negra, contribuindo com quatro gols e três assistências.

"Vamos exercer (a compra). Já está na parte burocrática com o jurídico e financeiro para assinaturas e pagamentos", contou Falcão.

Situação de Jorginho é difícil

Camisa 10 e titular do Sport durante a temporada, Jorginho tem permanência considerada difícil na Ilha do Retiro. O clube tem o interesse em contar com o meia no próximo ano. Contudo, o atleta tem a preferência de seguir a carreira fora do País. Sobre o jogador, Guilherme Falcão optou por não se aprofundar no assunto, por se tratar de "um cenário complexo".

Com a permanência do Sport na Série B, a diretoria tenta readequar o salário de Jorginho à realidade da próxima temporada, seguindo os mesmos passos de como foi feito com Fabinho. Pelo Sport, o atleta esteve em campo em 53 oportunidades. Foram 13 gols e nove assistências.

Labandeira de saída

Quem está mesmo dando adeus à Ilha do Retiro é o atacante Facundo Labandeira. Após revezar entre a titularidade e a reserva com Edinho durante grande parte da temporada, o uruguaio não terá seu vínculo de empréstimo renovado junto ao Defensor/URU, segundo afirmou Guilherme Falcão.

Durante a trajetória pelo Rubro-negro, que teve início em agosto de 2022, o jogador de 27 anos conviveu com alguns problemas físicos, mas somou 59 aparições, além de marcar dez gols e ajudar com sete assistências.

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz acerta a chegada do centroavante Pedro Bortoluzo, revelado pelo São Paulo