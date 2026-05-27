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Sport Felipinho lamenta queda do Sport na Copa do Nordeste e prega foco na Série B: "Virar a página" Rubro-negro foi superado pelo Fortaleza na noite desta quarta-feira (27)

O lateral-esquerdo Felipinho, do Sport, lamentou o revés para o Fortaleza, que culminou na eliminação da equipe na Copa do Nordeste. O jogador pediu desculpas ao torcedor e afirmou que o momento é de virar a página para a disputa da Série B, principal objetivo do clube na temporada.

"É pedir desculpa para o torcedor. Ele fez a festa, apoiou a gente até o final. Eles não mereciam passar por isso. Tivemos a chance de ampliar o placar e não aconteceu. É levantar a cabeça, esquecer a Copa do Nordeste, virar a página e brigar pelo nosso principal objetivo, que estamos lá em cima na tabela", declarou à transmissão oficial da competição.

"É levar as mágoas durante a semana, porque temos que aprender muito com nossos erros, mas não tem nada perdido. Agora é trabalhar, porque o resultado só vem com trabalho", prosseguiu.

Depois de vencer o Fortaleza por 2x1, no duelo de ida da semifinal, no Castelão, o Sport precisava apenas de um empate para avançar à final. No entanto, o revés por 2x0 eliminou o Rubro-negro do torneio e faz com que o clube chegue pressionado para o clássico com o Náutico, sábado (30), pela 11ª rodada da Série B.

"Não queríamos ir para o clássico com um resultado negativo, mas aconteceu. É levantar a cabeça, esquecer o que aconteceu aqui hoje e virar a página, porque é muito importante o jogo de sábado e precisamos ganhar", finalizou o lateral.

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