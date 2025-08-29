Fenerbahçe demite Mourinho após eliminação da Liga dos Campeões
O português, contratado em junho de 2024, não conseguiu na temporada passada levar a equipe de Istambul ao título do campeonato turco
O Fenerbahçe anunciou nesta sexta-feira a missão do técnico português José Mourinho, após a eliminação do clube turco da Liga dos Campeões com derrota na quarta-feira no play-off para o Benfica.
“Nos separamos de José Mourinho, treinador da nossa equipa profissional A desde a temporada 2024-2025”, afirma o clube de Istambul em um comunicado, dois dias após a derrota de 1-0 em Lisboa (0-0 na partida de ida).
O português, contratado como técnico do Fenerbahçe em junho de 2024, não conseguiu na temporada passada levar a equipe de Istambul ao título do campeonato turco, competição que o clube não vence desde 2014.
Mourinho, ex-técnico do Porto, Chelsea, Real Madrid e Inter de Milão e vencedor de duas Ligas dos Campeões, sofreu várias reveses na Turquia.
Em abril, ele beliscou o nariz do treinador do Galatasaray, Okan Buruk, após uma derrota para o Fenerbahçe nas quartas de final da Copa da Turquia.
Dois meses antes, ele recebeu uma suspensão de quatro jogos e foi multado por comentários que fez ao final de uma partida da liga turca contra o mesmo tempo.
O português, chamado de "Special One", acusou o quarto julgado da partida - e, com isso, todos os julgados turcos - de favorecer o Galatasaray, tricampeão da Turquia.