Tênis

"Fenômeno" e "impressionante": imprensa internacional exalta Fonseca após duelo contra Sinner

Brasileiro de 19 anos foi derrotado pelo número 2 do mundo após dois sets decididos no tie-break

João Fonseca, tenista brasileiro, foi derrotado por Jannik Sinner nas oitavas de final de Indian WellsJoão Fonseca, tenista brasileiro, foi derrotado por Jannik Sinner nas oitavas de final de Indian Wells - Foto: Clive Brunskill/Getty Images via AFP

A derrota de João Fonseca para Jannik Sinner nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells não diminuiu a repercussão da atuação do brasileiro.

Mesmo eliminado após dois sets decididos no tie-break, o jovem de 19 anos recebeu elogios de veículos internacionais e especialistas do tênis, que destacaram o nível apresentado contra o número 2 do mundo.

A partida equilibrada chamou atenção da imprensa europeia. O jornal espanhol Marca classificou a atuação do brasileiro com um "partidazo" e ressaltou o esforço do italiano para garantir a vitória. "Sinner, número 2 do ranking mundial, teve que suar para eliminar Fonseca, que disputou uma partida de grande qualidade aos seus 19 anos na quadra central de Indian Wells", escreveu o noticioso.

Na Itália, país natal de Sinner, o jornal La Gazzetta dello Sport também repercutiu o confronto e destacou o potencial do brasileiro, tratado como um possível sucessor na nova geração do tênis.

"Ele vai chegar lá, sem dúvidas. Fonseca é um fenômeno, com uma direita assustadora, e vai dar muito trabalho tanto para Sinner quanto para Alcaraz".

O texto ainda classificou o competidor brasileiro como um possível "herdeiro" do italiano no circuito profissional destacando que, apesar da derrota, o carioca mostrou qualidade suficiente para jogar em um nível de excelência.

Mas a repercussão não ficou restrita ao continente europeu. Nos Estados Unidos, o The Athletic, portal esportivo do The New York Times, também analisou a atuação de João Fonseca e ressaltou a intensidade do confronto entre os dois tenistas em Indian Wells.

"Ele enfrentou Sinner de igual para igual em um encontro feroz de bolas pesadas na noite de terça-feira. Fonseca produziu uma performance extremamente impressionante, superando com frequência o italiano nas trocas de fundo", registrou o periódico.

Outro ponto destacado foi a capacidade do brasileiro de competir em alto nível diante de um dos principais nomes do circuito atual. "Ele enfrentou Jannik Sinner de igual para igual em um confronto feroz e intenso nas oitavas de final do BNP Paribas Open", registrou o veículo.

A performance também repercutiu entre especialistas. O jornalista português José Morgado, referência na cobertura do tênis internacional, elogiou o nível da partida em publicação nas redes sociais. "Desempenho IMPRESSIONANTE de Fonseca. Uma das melhores partidas do ano."

Apesar da eliminação, a atuação reforçou a expectativa em torno do futuro do brasileiro no circuito profissional.

Aos 19 anos, Fonseca já soma títulos no ATP Tour e vem sendo apontado por analistas como um possível candidato a disputar grandes troféus nos próximos anos.
 

