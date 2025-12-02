A- A+

Futebol Férias? Náutico monta plano de treinos aos atletas antes da pré-temporada Presidente do clube, Bruno Becker explica que remanescentes de 2026 já fazem trabalhos específicos passados pelo departamento físico do Timbu

A representação do elenco do Náutico para as disputas esportivas de 2026 será apenas no dia 15 de dezembro. Isso não significa, contudo, que todos os jogadores do clube estão apenas curtindo as férias desde o término da Série C do Campeonato Brasileiro, em outubro. O presidente alvirrubro, Bruno Becker, detalhou que o Timbu preparou um plano de trabalho para alguns remanescentes de 2025 antes do início da pré-temporada.









Planejamento

“Oficialmente, a pré-temporada começa dia 15, mas o trabalho já começou. Existe um plano que foi desenvolvido pela fisiologia e pelo departamento de saúde e performance. Os atletas já estão desenvolvendo isso, sendo monitorados à distância. A pré-temporada já começou. Claro que alguns atletas só chegarão no fim de dezembro porque precisarão de mais férias ou por conta das negociações, mas os outros já estão trabalhando", informou Becker.

Alguns atletas que possuem contrato com o Náutico e entraram de férias em outubro se encaixam nesse grupo, como o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor, os zagueiros Índio e Mateus Silva, os meias Samuel e Wenderson, além dos atacantes Paulo Sérgio, Samuel Otusanya e Vinícius.

Por falar em Vinícius, o jogador tem feito desde o mês passado trabalhos individuais no Centro de Treinamento Wilson Campos. O atacante tem contrato com o Náutico até o fim de 2027. Ainda estão no elenco o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o zagueiro Fágner Alemão, que se recuperam de lesão.

A ideia do Náutico é ter 15 atletas na reapresentação, podendo contar com alguns jogadores do sub-20. Em termos de reforços, o Timbu oficializou a chegada do atacante Júnior Todinho e está próximo de anunciar o volante Ramon Carvalho.

Tentativa

Em 2026, o Náutico terá as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube ainda tenta, via Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), uma vaga na Copa do Brasil de 2026, após a competição aumentar o número de participantes.

O Náutico alega que a vaga extra deveria ser repassada para o clube pernambucano melhor colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - com exceção dos que já estão classificados. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF), no entanto, indicou que o lugar será da equipe que terminou em melhor posição no Estadual passado, no caso o Maguary, semifinalista em 2025.

Veja também