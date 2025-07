A- A+

Futebol Fernández detona horários do Mundial, vê PSG melhor do mundo, mas diz: 'Chelsea tem suas armas' "O calor está insuportável. Outro dia fiquei um pouco tonto durante atividade e tive de me deitar. A verdade é que jogar com essa temperatura é muito perigoso", detonou o atleta

Capitão do Chelsea, o argentino Enzo Fernández fez uma sincera e crítica avaliação do Mundial de Clubes e sobre a decisão de domingo, diante do Paris Saint-Germain, no MetLife Stadium, em New Jersey (15h locais e 16h de Brasília). Na visão do camisa 8, os horários dos jogos no forte calor dos Estados Unidos devem ser revistos para a Copa de 2026, daqui um ano, e que os ingleses, mesmo encarando "o melhor time do mundo", têm condições de surpreender e levar o título.

Jogar sob temperaturas acima dos 35 graus foi motivo de muitas críticas de diversas equipes que estiveram no Mundial. Nesta sexta-feira, mesmo garantindo que o Chelsea "não está cansado", Enzo Fernández detonou a escolha dos horários das partidas.

"O calor está insuportável. Outro dia fiquei um pouco tonto durante atividade e tive de me deitar. A verdade é que jogar com essa temperatura é muito perigoso. Tudo parece muito lento", detonou o argentino. "Espero que a programação mude no ano que vem (quando ocorre a Copa do Mundo de seleções)."

Sobre o embate com o PSG, Enzo Fernández admitiu que os franceses chegam como favoritos. Questionado se o rival é o melhor time do mundo, o capitão mostrou humildade para reconhecer o bom momento dos franceses. "Acho que sim, pelo que eles conquistaram e pela forma como jogam", afirmou.

Nada, porém, de desacreditar o Chelsea. "É muito importante esse título a nível de clubes. "Sabemos do poder da equipe que enfrentaremos e vamos nos preparar da melhor maneira possível. No passado já ganhamos (bateu o Palmeiras na prorrogação em 2022) e um título a mais não seria mal. Temos um grande grupo e saberemos usar nossas armas", garantiu.

O jogador, querendo ou não, acabou aliviando a torcida ao garantir que terá o equatoriano Caicedo a seu lado. O companheiro se recupera de entorse no tornozelo esquerdo que o tirou da parte final do jogo com o Fluminense por causa das dores.

"Hoje começamos a preparar a final. Moisés Caicedo está bem, seguramente vai treinar e vamos preparar o melhor para domingo", disse, mostrando-se confiança para erguer mais uma taça. "Finais são sempre importantes, eu gosto de jogá-las. Tive a sorte de vencer a maioria delas. É só mais uma final, mas obviamente, vou curtir. Não como a final da Copa do Mundo, mas ainda vou curtir quase da mesma forma."

