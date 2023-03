A- A+

Futebol Fernandinho decide, Retrô vence Avaí e avança na Copa do Brasil Atacante marcou dois gols no triunfo da Fênix por 3x2, na Arena de Pernambuco. Na próxima fase, os pernambucanos pegam a Tombense

O Retrô é o terceiro clube pernambucano a avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Depois de Santa Cruz e Náutico, foi a vez de a Fênix fazer bonito e ganhar do Avaí por 3x2, na Arena de Pernambuco, nesta quarta (1º), pela primeira fase da competição - o Sport só inicia o torneio a partir da terceira fase. Com o resultado, o clube avançou no mata-mata e pegará na etapa seguinte a Tombense/MG.



Três para valer um. No primeiro tempo, o Retrô balançou as redes três vezes, mas apenas um lance foi validado pela arbitragem, marcado por William. Antes, o Avaí marcou com Lucas Silva, de cabeça.



O Retrô voltou a segunda etapa pressionando o Avaí. Giva, de cabeça, parou no goleiro Alexander. Aos 29, porém, o camisa 1 não foi capaz de evitar o gol da Fênix. Fernandinho cobrou falta com categoria e virou o placar na Arena de Pernambuco. A festa durou pouco. Cinco minutos depois, Gustavo Modesto recebeu cruzamento rasteiro e encheu o pé para fazer 2x2.

Leia também • Retrô recebe Avaí pela primeira fase da Copa do Brasil 2023





Sem desistir, o Retrô colocou a cabeça no lugar para buscar o terceiro gol. E por falar em cabeça, foi assim que o experiente Fernandinho, mais uma vez, deixou o dele, garantindo a classificação da Fênix à próxima fase da Copa do Brasil.

Veja também

Futebol Dado divide méritos de classificação na Copa do Brasil com profissionais do sub-20