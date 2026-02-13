A- A+

F1 Fernando Alonso detona novos carros da Fórmula 1: "Até um chef de cozinha pode fazer a curva" O piloto espanhol se juntou a Lewis Hamilton e Max Verstappen nas críticas aos novos veículos

Depois de Lewis Hamilton e Max Verstappen externarem todo o seu descontentamento ao conjunto de novidades que vem tomando conta da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso resolveu se juntar a essa seleta lista de campeões ao tecer críticas ao novo carro.

De acordo com o tom o do seu discurso, o papel do piloto está ficando cada vez menor na categoria.

"O papel do piloto está morrendo. Os carros do fim dos anos 90 e começo dos 2000 eram os melhores de pilotar, com aquele som característico da Fórmula 1. Você ganhava tempo ao assumir riscos. Hoje, um chef de cozinha pode fazer a curva 12 do Bahrein", afirmou o piloto.

As críticas ganharam mais visibilidade nesta semana durante a pré-temporada em Sakhir, no Bahrein.

Verstappen também fez duras críticas principalmente às novidades relacionadas ao manuseio do carro. Depois de liderar as tomadas de tempo na quarta, e não ir à pista na quinta, ele fez um desabafo na conversa com os jornalistas.

"Para ser sincero, pilotar seguindo regras tão complexas, não é divertido. É mais uma questão de gerenciamento, o que não combina muito com a Fórmula 1. Parece com Fórmula E com esteroides. A sensação não é digna, é completamente antinatural", disse o piloto da Red Bull.

Na semana que vem, à partir do dia 18 de fevereiro, os pilotos terão mais três dias de testes no Circuito do Bahrein para seguir na fase de adaptação e aprimorar o ajuste e desempenho dos carros na pista.

A primeira prova do ano está marcada para o dia 8 de março, quando será realizado do GP da Austrália.

