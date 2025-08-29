Sex, 29 de Agosto

Automobilismo

Fernando Barrichello, filho de Rubinho, é anunciado pela AIX para a temporada de 2026 da F-3

Feliz com a novidade, 'Fefo' vai ter, no entanto, a sua estreia ainda este ano, já que vai participar da corrida em Monza, válida pela última etapa do calendário.

Aos 19 anos, ele vai se juntar ao já anunciado Yevan David na escuderiaAos 19 anos, ele vai se juntar ao já anunciado Yevan David na escuderia - Foto: Reprodução/@aix.racing

Fernando Barrichello, filho de Rubinho Barrichello, foi confirmado nesta sexta-feira como um dos pilotos da AIX Racing para correr na Fórmula 3 a partir da temporada 2026. Aos 19 anos, ele vai se juntar ao já anunciado Yevan David na escuderia. Feliz com a novidade, Fefo, como Fernando também é conhecido, vai ter, no entanto, a sua estreia ainda este ano, já que vai participar da corrida em Monza, válida pela última etapa do calendário.

O passo dado foi comemorado pelo filho do ex-piloto da Ferrari. "Estou extremamente grato por essa oportunidade - muito trabalho duro foi necessário para chegar até este momento! Estou empolgado por me juntar a AIX e lutar por grandes conquistas. Que honra poder representar o nosso Brasil em algo tão grandioso Vamos com tudo!", disse o jovem piloto por meio de um comunicado.

Fefo é o filho mais novo de Rubinho e iniciou no kart em 2015, quando tinha apenas dez anos. Em 2022, ele seguiu para os monopostos e disputou a Formula 4 Brasil, quando finalizou a competição na sétima colocação na classificação geral.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ele voltou a participar da F-4 no ano seguinte, mas marcou presença também em provas internacionais ao correr nos Emirados Árabes Unidos e na Espanha.

Em sua nova equipe na Fórmula 3, Fernando Barrichello terá como companheiro Yevan David, piloto nascido no Sri Lanka. Ao comentar a contratação do jovem brasileiro, a cúpula da AIX Racing destacou a habilidade e a determinação do filho de Barrichello.

"Estamos muito empolgados por dar as boas vindas ao Fernando à nossa equipe. Vamos jogá-lo um pouco na foqueira, mas a experiência vai ser inestimável para a preparação para a temporada de. Acredito que podemos desenvolver ainda mais o Fernando e estamos ansiosos pela valiosa contribuição para a equipe", disse o chefe da equipe Kenny Kyrwan.

