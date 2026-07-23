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TÊNIS Fernando de Noronha passa a integrar calendário nacional de tênis com torneio inédito Noronha Open será disputado entre 30 de julho e 2 de agosto, ampliando a oferta de competições esportivas na ilha

Fernando de Noronha receberá pela primeira vez um torneio de tênis. O 1º Noronha Open de Tênis será realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, marcando a estreia da modalidade no calendário esportivo do arquipélago.

A competição acontecerá na Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha (Erem-AFN) e é resultado de uma parceria entre a GMG Premiere, por meio da pousada Village Premiere, e a Associação de Muro Alto (AMA), responsável pela organização do AMA Open de Tênis, disputado há dez anos no litoral Sul de Pernambuco.

Além de inserir Fernando de Noronha no circuito de eventos da modalidade, a iniciativa busca ampliar a oferta de atrações esportivas na ilha e atrair visitantes durante o período da competição.

A expectativa dos organizadores é que o torneio contribua para fortalecer o turismo esportivo e abra espaço para a realização de novos eventos semelhantes no arquipélago. Assim destacou a diretora de marketing da GMG Premiere, Beatriz Guerra.

"A realização deste torneio é um marco absoluto para Fernando de Noronha. Estamos trazendo uma experiência esportiva inédita para a ilha, inaugurando uma nova modalidade competitiva em um dos cenários mais icônicos do mundo. Esse ineditismo reforça o nosso compromisso em conectar o turismo de experiência, o esporte e o desenvolvimento da região de forma inovadora e sustentável.", afirmou.

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