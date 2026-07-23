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TÊNIS

Fernando de Noronha passa a integrar calendário nacional de tênis com torneio inédito

Noronha Open será disputado entre 30 de julho e 2 de agosto, ampliando a oferta de competições esportivas na ilha

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O arquipélago de Fernando de Noronha recebe pela primeira vez um torneio oficial de tênisO arquipélago de Fernando de Noronha recebe pela primeira vez um torneio oficial de tênis - Foto: Jean Yves Donnard

Fernando de Noronha receberá pela primeira vez um torneio de tênis. O 1º Noronha Open de Tênis será realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, marcando a estreia da modalidade no calendário esportivo do arquipélago.

A competição acontecerá na Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha (Erem-AFN) e é resultado de uma parceria entre a GMG Premiere, por meio da pousada Village Premiere, e a Associação de Muro Alto (AMA), responsável pela organização do AMA Open de Tênis, disputado há dez anos no litoral Sul de Pernambuco.

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Além de inserir Fernando de Noronha no circuito de eventos da modalidade, a iniciativa busca ampliar a oferta de atrações esportivas na ilha e atrair visitantes durante o período da competição.

A expectativa dos organizadores é que o torneio contribua para fortalecer o turismo esportivo e abra espaço para a realização de novos eventos semelhantes no arquipélago. Assim destacou a diretora de marketing da GMG Premiere, Beatriz Guerra.

"A realização deste torneio é um marco absoluto para Fernando de Noronha. Estamos trazendo uma experiência esportiva inédita para a ilha, inaugurando uma nova modalidade competitiva em um dos cenários mais icônicos do mundo. Esse ineditismo reforça o nosso compromisso em conectar o turismo de experiência, o esporte e o desenvolvimento da região de forma inovadora e sustentável.", afirmou.

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