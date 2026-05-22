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LIBERTADORES Fernando Diniz alcança maior invencibilidade de um técnico na história da Libertadores Recorde foi consolidado após o empate em 1 a 1 com o Peñarol

O técnico Fernando Diniz alcançou uma marca inédita na história da Libertadores. Após o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Peñarol, em Montevidéu, pela fase de grupos, o comandante chegou a 19 jogos consecutivos sem perder no torneio continental, tornando-se o treinador com a maior sequência invicta da história da competição.



O perfil oficial do torneio celebrou o feito nas redes sociais. "Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a Conmebol Libertadores: 19 jogos (12V e 7E)", publicou no X.





Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a CONMEBOL #Libertadores: jogos (12V e 7E).



@FluminenseFC @Corinthians pic.twitter.com/TnHkRvSyvz — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 22, 2026





JOGOS DO CORINTHIANS NA LIBERTADORES COM FERNANDO DINIZ:

- Peñarol 1 x 1 Corinthians - 21/05/2026

- Independiente Santa Fe 1 x 1 Corinthians - 06/05/2026

- Corinthians 2 x 0 Peñarol - 30/04/2026

- Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fe - 15/04/2026

- Platense 0 x 2 Corinthians - 09/04/2026



No duelo mais recente, o Corinthians saiu atrás no placar, mas reagiu com gol de Zakaria Labyad, que encerrou um jejum de oito meses sem marcar. O resultado, além de confirmar a ponta da chave, eliminou o Peñarol da disputa por vaga no mata-mata.



Agora, após assegurar o primeiro lugar do grupo na Libertadores, o time de Diniz volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Atlético-MG tentando melhorar sua situação na tabela.

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