LIBERTADORES Fernando Diniz analisa empate do Fluminense com o Alianza Lima na Libertadores: "Resultado justo" Tricolor ficou apenas no empate com o Alianza Lima

O Fluminense estreou na Libertadores com um empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru. Apesar de ter dominado o jogo na posse de bola, o Tricolor sofreu muito com os contra-ataques do time peruano, mostrou vulnerabilidades e poderia ter sido derrotado pela primeira vez em estreias de Libertadores.

Após a partida, o técnico Fernando Diniz analisou o resultado e o desempenho do Fluminense dentro de campo. Para o treinador, o Tricolor errou bastante e esse fator culminou nas chances criadas pelo Alianza Lima.

- Eu acho que a gente cometeu muitos erros de passes, que não é algo comum do time. A partida ia ser difícil da forma que eles jogaram. Eles não jogaram quase partida nenhuma com essa formação com uma linha de cinco, sendo quatro zagueiros de origem. E o que eles estavam esperando era erros na primeira parte de construção. Erramos mais do que costumamos errar - analisou.

Os erros tricolores foram preponderantes para o resultado. Na primeira etapa, o Fluminense deu ao Alianza Lima, pelo menos, três oportunidades de gols. Nas duas primeiras, Fábio parou Serna. Na terceira, o time peruano abriu o placar com o mesmo Serna. Por isso, Fernando Diniz classificou o empate como 'justo' ao apito final.

- Ele (Serna) não apareceu solto porque deixamos ele solto. A origem dele aparecer com chances de finalizar foram os erros que a equipe não costuma ter. A equipe não erra passes. Oferecemos muitos contra-ataques. Sabíamos que poderiam jogar dessa forma. Nessa hora que erramos o passe na primeira linha de construção eles tiveram chances. Acho que eles tiveram mais chances de fazer o gol que a gente. Todavia, fomos um time que tomamos mais riscos na partida. Somando as duas coisas, acho que o resultado do jogo foi justo - disse.





Fernando Diniz também fez questão de falar sobre como o jogo se desenhou depois do gol do Alianza Lima, e do estado do gramado do Estádio Alejandro Villanueva, e que isso pode ter sido um fator que contribuiu para os erros do Fluminense.

- Fizeram o gol e ficaram mais fortes no que que diz respeito a fechar espaços. O campo também prejudica muito. Campo muito irregular e seco. O campo tem a ver com os passes que erramos. Demora a nos adaptar. No segundo tempo tivemos uma postura mais agressiva. Colocamos o time para frente, mas não ficamos desorganizados. Tinha dificuldade para penetrar, mas estivemos perto de empatar o jogo e empatamos merecidamente - frisou.

O Fluminense de Fernando Diniz volta a entrar em campo pela Libertadores na próxima semana. Na terça-feira, dia 9 de abril, o Tricolor recebe o Colo-Colo, do Chile, no Maracanã, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A.

