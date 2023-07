A- A+

ANUNCIADO Fernando Diniz, do Fluminense, é o novo treinador da Seleção Brasileira Diniz ficará à frente da equipe por um ano, iniciando com os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Técnico do Fluminense, Fernando Diniz foi oficializado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na noite desta terça-feira (4), como o novo comandante da Seleção masculina.

Ele ficará à frente da equipe Canarinha pelo período de um ano, a começar pelos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Paralelamente, ele permanecerá na área técnica da equipe carioca, sendo acionado pela CBF apenas durante competições de datas Fifa.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, revelou que acompanha a carreira de Fernando Diniz como treinador há uma década, quando ele assumiu o comando do Audax São Paulo, ainda na temporada de 2013. Rodrigues também elogiou o escolhido, a quem pregou admiração e proximidade com os destaques mundiais na função.

“Fiz uma escolha à altura do que merece o torcedor brasileiro, considerando o cenário atual. Considero ele parte de uma nova e promissora geração de treinadores que está crescendo no Brasil. Admiro a sua maneira de enxergar o futebol, que se assemelha com o estilo dos mais importantes treinadores do mundo”, disse.

Nas primeiras palavras como técnico da Seleção, Diniz cita felicidade e compromisso com o novo desafio da carreira, além dos reencontros que o futebol promoverá com alguns de seus antigos atletas, a exemplo do meio-campista Bruno Guimarães e do atacante Antony.

"Estou muito feliz com o convite e com a convocação; certamente eu vou dar o meu melhor para a CBF e para o futebol brasileiro. É um sonho que estou realizando ao estar ao lado de grandes jogadores, alguns destes atletas foram meus jogadores quando mais jovens. Fui adversário de alguns e outros tantos acabei admirando jogando no Brasil e na Europa. Para mim, vai ser motivo de muito orgulho”, pontuou.



