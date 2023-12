A- A+

Futebol Fernando Diniz é eleito quinto melhor técnico do mundo em 2023; Guardiola lidera Especulado na seleção, mas de contrato renovado com o Real Madrid, Ancelotti é o segundo

Na temporada em que conquistou seu primeiro grande título na carreira, quando levou o Fluminense à inédita conquista da Libertadores da América, Fernando Diniz conseguiu um outro feito marcante. O treinador ficou em quinto no lugar no ranking dos melhores técnicos do futebol mundial (contando apenas clubes), segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês).

“Durante o ano civil de 2023, Pep Guardiola ganhou tudo: a Premier League, a FA Cup, a UEFA Champions League, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes da FIFA! Assim, ele consolidou seu lugar como um dos maiores dirigentes da história do futebol”, diz a entidade.

A IFFHS destaca que Pep “é o único técnico a ter vencido 4 Mundiais de Clubes por três clubes diferentes (FC Barcelona, FC Bayern München e Manchester City)”. São 37 títulos conquistados em apenas 14 anos de carreira.

O ranking também deixa clara a diferença dele para os demais. Guardiola acumulou 281, muito à frente dos 56 de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid — que, nesta sexta, teve seu contrato renovado com os merengues por mais dois anos, o que frustrou os planos da CBF, que, segundo a entidade, já tinha um acordo para assumir a seleção a partir de julho de 2024.

Completam o ranking Luciano Spaletti (que assumiu a seleção italiana após ser campeão italiano com o Napoli), com 53; Simone Inzaghi (Inter de Milão), 51; Fernando Diniz (Fluminense), 33; Mikel Arteta (Arsenal), 30; Xavi (Barcelona), 26; Ange Postecoglou (Celta/Tottenham) 12; Unai Emery (Aston Villa), 8; e Jürgen Klopp (Liverpool), 6.

Veja também

Automobilismo Morre Gil de Ferran, grande nome do automobilismo brasileiro, aos 56 anos